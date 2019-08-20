SRF: Западу сложно с Россией и как с партнером, и как с врагом

Французскому президенту Эммануэлю Макрону так же сложно добиться от российского коллеги Владимира Путина уступок, как и улыбки. Об этом сообщает Schweizer Radio und Fernsehen.

В материале отмечается, что возвращение России в G7 является «очень долгосрочной целью». Кроме того, некоторые считают, что ее членство в этой организации было ошибкой. Согласно статье, после окончания холодной войны страны Запада полагали, что Россия станет либеральной демократией и правовым государством, но эти надежды оказались напрасными — самое позднее после возвращения Крымского полуострова в состав страны. Таким образом, Макрон не настроен серьезно, когда стремится добиться от Путина уступок.

Подчеркивается, что, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, без нее Запад обойтись не сможет. Сотрудничество с российской стороной необходимо по вопросам, связанным с Ираном, Ливией, Сирией и Украиной. Поэтому решение президента Франции о встрече с лидером России было правильным — нужно знать российскую позицию перед саммитом G7 в Биаррице.