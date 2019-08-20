Лукашенко назвал отсутствие правящих олигархов главным достижением Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достоянием республики является отсутствие «рулящих» олигархов в стране, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части. Об этом сообщает Белта.

«Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях», — сказал белорусский лидер.

При этом он отметил, что таких достижений удалось добиться благодаря политике власти и работе правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан.