Лидера оппозиции Киргизии вызвали на допрос

Лидера известной в Киргизии оппозиционной партии «Республика» Омурбек Бабанов пригласили на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что политика допросят по уголовному делу, которое против него ранее возбудила генеральная прокуратура по факту высказывания на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» города Ош 28 сентября 2017 года.

Как уточняется, Бабанов проходит по этому уголовному делу в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что Бабанов вернулся в Киргизию после отъезда в 2017 году зарубеж и ухода из политики.