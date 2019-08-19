Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа, передает«Интерфакс».
«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (...) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств.