Появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве
В Сети появилось видео, как жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на землю кусок каравая, которым ее угостили три девушки в традиционных украинских нарядах.
На кадрах видно, как Нетаньяху со своей женой медленно спускается по трапу самолета.
Внизу их ждали три девушки, одетые в традиционные наряды своей страны и с караваем хлеба и солью.
Они предложили угощение супругам. Израильский премьер отломил кусочек хлеб, обмакнул его в соль и съел.
Еще один небольшой кусок он передал своей жене, однако та, посмотрев на него, кинула ломтик на землю.
До этого Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев.
Она пришла в недовольство, так как командир лайнера не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.