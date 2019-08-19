Появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве

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В Сети появилось видео, как жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на землю кусок каравая, которым ее угостили три девушки в традиционных украинских нарядах.

На кадрах видно, как Нетаньяху со своей женой медленно спускается по трапу самолета.

Внизу их ждали три девушки, одетые в традиционные наряды своей страны и с караваем хлеба и солью.

Они предложили угощение супругам. Израильский премьер отломил кусочек хлеб, обмакнул его в соль и съел.

Еще один небольшой кусок он передал своей жене, однако та, посмотрев на него, кинула ломтик на землю.

До этого Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев.

Она пришла в недовольство, так как командир лайнера не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.