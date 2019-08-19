Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по дороге в Киев, передают Вести Израиля.

Она пришла в недовольство, так как командир лайнера не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

Сара Нетаньяху вскочила со своего кресла и хотела высказать все пилотам, но в кабину ее не пустили.

В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве.

В авиакомпании сообщили, что «чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о цели своего визита на Украину. По его словам, он намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, а также пенсионное соглашение.