Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel

Отношения американской стороны и Германии на данный момент находятся «на дне» по разным причинам, пишет Der Spiegel.

Издание утверждает, что взаимоотношения стран стали портиться из-за разных точек зрения в политике и экономике, а также из-за угроз Вашингтона и расхождениях в вопросах Ирана.

Как отмечается, дипломатическая молчанка началась между странами, когда в качестве американского посла в Германии назначили Ричарда Гренелла. Издание считает, что именно поведение дипломата оттолкнуло высокопоставленных людей в Германии от него и могло подпортить отношения странам.

«Отношения США и Германии оказались на дне», — заключило издание.

Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.