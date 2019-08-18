Кадыров назвал поставленное его отцом Путину условие по присоединению Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поставленное его отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым Путину условие по присоединению Чечни к России. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале On TV.

По его словам, Ахмат-Хаджи Кадыров отказался подписывать документ о присоединении республики к России без проведения общенационального референдума.

«Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет: да, мы часть территории России, только тогда я ее подпишу», — процитировал отца Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца.