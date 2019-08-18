Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.

По его словам, зарплата политиков могла бы быть больше. Он также отметил, что на фоне минимальной зарплаты оклад у депутатов хороший, но недостаточный.

Уточняется, что зарплата депутатов нового созыва составит 36–37 тыс. грн (около 95 тыс. рублей), а с доплатами — до 50 тыс. грн (более 131 тыс. рублей).

«За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно», — заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что глава партии Зеленского признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе.