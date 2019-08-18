Порошенко перечислил страхи России

Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего «боится» Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его мнению, Россия боится единства Украины и ее евроинтеграции.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии РФ», — написал Порошенко.

В декабре 2018 года Порошенко уже рассказывал, чего боится Россия. Тогда в числе страхов Москвы он назвал «единство и солидарность» Украины, а также международное присутствие Киева, в частности, в Донбассе, в Крыму и в Азовском море. Третьим пунктом он называл «европейский успех Украины».