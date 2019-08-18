Трюдо поддержал признавшегося в гомосексуальности мэра Оттавы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал мэра Оттавы Джима Уотсона, который признался в гомосексуальности. Об этом он написал в своем твиттере.

Он поблагодарил Уотсона за то, что тот поделился своей историей.

«Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть», — написал Трюдо.

Ранее 58-летний Уотсон рассказал, что долго боролся с решением быть открытым геем и сомневался, как признание повлияет на его отношения с семьей, друзьями и политическими сторонниками.