Оппозиция и армия Судана подписали конституционную декларацию

Оппозиция Судана и переходный Военный совет подписали между собой конституционную декларацию в Хартуме, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что этот документ призван определять основные принципы переходного периода в стране, в конечном итоге которого должна произойти постепенная смена власти.

Известно, что после подписания декларации, зал, в котором проходило мероприятие, разразился овациями.

Ранее сообщалось, что попытка госпереворота произошла в Судане.

Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.