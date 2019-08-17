Трамп призвал Индию и Пакистан урегулировать ситуацию с Кашмиром

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана развитие событий в регионе», — заявил Гидли.

Как отмечается, также Трамп считает немаловажным позаботиться об обстановке в Джамму и Кашмире.

Ранее сообщалось, что Пакистан прервал железнодорожное сообщение с Индией.