На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады россиянина

На Украине арестовали гражданина России, который в пятницу, 16 августа, принимал участие в нападении на депутата Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную полицию по Киевской области.

Согласно поступившей информации, утром группа неизвестных совершила нападение на неназванного украинского политика, после чего уехала на авто.

По неуточненным данным, они атаковали депутата Рады Виталия Куприя.

Как стало известно, одним из нападавших был 23-летний россиянин, имеющий на Украине вид на жительство.

Сообщается, что в его адрес уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее информировалось о нападении на экс-президента Украины Петра Порошенко.