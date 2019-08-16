Медведчук рассказал об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ситуация со свободой слова на Украине ухудшилась. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

По его мнению, данная ситуация находится на критической отметке и становится еще хуже, чем было при президентстве Петра Порошенко.

Медведчук считает, что новая власть Украины пытается забрать у граждан механизмы, которые могут донести до ее граждан правду.

Как отмечает политик, на данный момент Киев пробует зачистить информационное пространство страны для того, чтобы оставить только там те СМИ, которые будут угождать власти и работать во имя нее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дела убитых журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.