Медведчук заявил, что Раде нужно принять закон об особом статусе Донбасса

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада должна принять закон об особом статусе Донбасса. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

По его словам, Рада должна подготовить основу для мирного урегулирования в Донбассе.

Медведчук уточняет, что это касается изменений в конституции в отношении особого статуса.

«Вот то, что необходимо делать», — подчеркивает Медведчук.

Также политик сожалеет, что против данной меры выступает новая власть Украины, которая, по его мнению, не считает установление мира в Донбассе обязательным.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что ее представители имеют право получить контроль над рядом ключевых комитетов Рады.