Глазьев уходит с поста советника президента по экономике, сообщили СМИ

Советник президента по экономике Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), где займет должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что Глазьев сменит на посту Татьяну Волкову, которая стала главой офиса ООН в Женеве.

Формально решение о его назначении еще не вынесли, окончательно утвердить Глазьева на должность планируют 1 октября.

До перехода на работу в Кремле Глазьев был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.