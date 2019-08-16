В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса. Уточняется, что это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в данных регионах.
По словам депутата, планы Украины по возвращению Крыма являются утопией. Он подчеркнул, что создание и реализация новой концепции — это способ впустую потратить деньги налогоплательщиков.
«Можно не сомневаться, что горе-стратегов ждет незавидная участь их предшественников», - сказал Бахарев.
По его словам, новым украинским властям следует заняться реализацией предвыборных обещаний, а не разработкой стратегий по возвращению Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее в Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма.