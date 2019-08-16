Абэ объявил об отказе Японии участвовать в любых войнах

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что страна больше никогда не будет участвовать в войнах. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что премьер Японии сказал об этом, выступая на памятной церемонии, приуроченной к 74-й годовщине капитуляции Токио.

Он напомнил, что в прошлой войне погибли более 3 млн жителей. По его словам, теперь Япония привержена миру и процветанию и будет отказываться от участия в любых войнах.

«Никогда не повторять разрушительную войну. Эта клятва не менялась в эпоху Сёва и Хэйсэй и не будет изменена», — подчеркнул Абэ.

Также, по его словам, японская сторона будет работать с другими странами и помогать в решении различных вопросов, стоящих перед страной.

После Абэ выступил новый император Японии Нарухито. Он выразил надежду на то, что война никогда больше не повторится.

Ранее сообщалось, что в Японии связали военные компенсации и мирный договор с Россией.