Глава бюро расследований Украины обвинил Порошенко в попытке сместить его с поста
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Глава Государственного бюро Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, во фракции Порошенко готовят «молнию» в Конституционный суд.
Глава ГБР объясняет, что она о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины.
Труба отмечает, что таким образом Порошенко пытается найти способ, чтобы снять его с должности.
Ранее сообщалось, что Порошенко допросят с применением полиграфа.