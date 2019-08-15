Глава бюро расследований Украины обвинил Порошенко в попытке сместить его с поста

Глава Государственного бюро Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, во фракции Порошенко готовят «молнию» в Конституционный суд.

Глава ГБР объясняет, что она о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины.

Труба отмечает, что таким образом Порошенко пытается найти способ, чтобы снять его с должности.

Ранее сообщалось, что Порошенко допросят с применением полиграфа.