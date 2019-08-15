Экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер отказался от участия в предвыборной гонке
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Экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер объявил о том, что вышел из предвыборной гонки. Об этом он написал в своем твиттере.
Как известно, рейтинг данного кандидата в президенты США составлял менее 1%.
Хикенлупер отмечает, что несмотря на достигнутый результат его кампании, «каждый момент того стоил».
Также бывший губернатор Колорадо выразил слова благодарности всем, кто поддержал его кампанию и команду.
Ранее СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах 2020.