Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1

Власти британского Гибралтара решили освободить из под стражи танкер Grace1, на котором находилась иранская нефть. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что такое решения властями было принято согласно закону о санкциях ЕС.

Отмечается, что иранская сторона предоставила правительству Гибралтара письменные заверения, что при освобождении танкера его использование не будет подпадать под действие санкций ЕС.

Ранее стало известно, что власти Гибралтара освободили из под ареста некоторых членов экипажа задержанного танкера Grace1.