Лавров прокомментировал подписание мирного договора с Японией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что ситуация не является тупиковой.

Лавров отметил, что Россия руководствуется поручениями президента страны Владимира Путина, которые возникли по итогам его переговоров с японским премьер-министром.

«Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях», — заявил глава МИД России.

Он также сказал, что необходимо понимать, насколько самостоятельна Япония во внешней политике с учетом ее сильной зависимости от Вашингтона в связи с договором о военно-политическом союзе 1960 года. По его словам, Москва не может игнорировать тот факт, что при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН Япония с Соединенными Штатами голосует против России.

Ранее Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои.