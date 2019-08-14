Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, депутаты парламента могут говорить на том языке, который им удобен.

Он отметил, что в 10 статье конституции страны прописано, что русский язык не является иностранным. И Рада, отметил депутат, должна гарантировать право использовать любой язык.

«Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — подчеркнул Шуфрич.

Он заключил, что использование русского языка является принципиальной позицией депутатов политсилы.

Ранее глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде.