Власти Москвы согласовали проведение нового митинга
close
Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.
Отмечается, что митинг пройдет без шествия. Сцену установят напротив дома 12.
Согласованное властями количество участников — до 100 тыс. человек.
Уточняется, что заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России.
Ранее Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия.