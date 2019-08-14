Власти Москвы согласовали проведение нового митинга

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Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика... Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика...
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика...
Александр Вильф/РИА Новости

Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Отмечается, что митинг пройдет без шествия. Сцену установят напротив дома 12.

Согласованное властями количество участников — до 100 тыс. человек.

Уточняется, что заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России.

Ранее Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия.