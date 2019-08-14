Вице-спикер Госсовета Крыма оценил слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс ответил на слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об «ужасающем положении» дел с гуманитарными правами жителей полуострова без российского гражданства. Об этом сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что в Великобритании жители страны без гражданства действительно «лишены всех гражданских прав, свобод и всех человеческих условий», однако в России человек без гражданства имеет все права и льготы, если у него есть вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Фикс посоветовал Пирс приехать в Крым и посмотреть, как живут национальные меньшинства на полуострове.

«Пусть она с ними поговорит, и тогда может быть она сама откажется от гражданства Великобритании и захочет быть гражданкой Российской Федерации и жить в Крыму», — заключил вице-спикер.

Ранее Пирс заявила, что украинцам, сохранившим гражданство Украины, отказано в доступе к базовым социальным услугам.