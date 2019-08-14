Байден хочет сделать приоритетом внешней политики США Украину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что в качестве приоритета своей внешней политики сделал был Украину. Об этом сообщается на сайте Совета по международным отношениям.

Он также заявил, что предоставил бы больше военизированной помощи для обеспечения безопасности Украины.

Кроме того, Байден заявил, что расширил бы кампанию по обучению представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Участник президентской гонки в США подчеркнул, что также хочет добиться независимости Украины от российского газа, в частности от «Северного потока — 2».

Уточняется, что все эти действия могут быть реализованы в украинскую сторону только при условии антикоррупционных реформ внутри Украины.

Ранее сообщалось, что Байден ответил на угрозы расследовать бизнес сына на Украине.