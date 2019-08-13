Разоблачивший коррупционные схемы Порошенко прилетел на Украину

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который ранее имел запрет на въезд на Украину, прибыл в страну. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Как известно, Кислин является заместителем бывшего мэра Нью-Йорка, который впоследствии стал личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

До этого сообщалось, что бизнесмен имеет информацию о коррупционной схеме Порошенко, касающейся закупки угля.

Кислин информировал, что в 2016 году бывший украинский президент разработал и внедрил эту схему.

Ранее сообщалось, что информацию по уголовным делам Порошенко засекретили.