Разоблачивший коррупционные схемы Порошенко прилетел на Украину
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Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который ранее имел запрет на въезд на Украину, прибыл в страну. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Как известно, Кислин является заместителем бывшего мэра Нью-Йорка, который впоследствии стал личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
До этого сообщалось, что бизнесмен имеет информацию о коррупционной схеме Порошенко, касающейся закупки угля.
Кислин информировал, что в 2016 году бывший украинский президент разработал и внедрил эту схему.
Ранее сообщалось, что информацию по уголовным делам Порошенко засекретили.