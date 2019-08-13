Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, проблемы испытывают именно те жители, которые отказались менять гражданство.

Она отметила, что у них нет, например, доступа к базовым социальным услугам.

Ранее сообщалось, что режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.