Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, об этом известно из данных разведки Соединенных Штатов.
«Наша разведка сообщила нам, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом», — отметил Трамп.
Он добавил, что всем необходимо сохранять спокойствие и быть в безопасности.
Ранее сообщалось, что в Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией.