Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, об этом известно из данных разведки Соединенных Штатов.

«Наша разведка сообщила нам, что китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом», — отметил Трамп.

Он добавил, что всем необходимо сохранять спокойствие и быть в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией.