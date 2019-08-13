Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Как отмечается, в понедельник, 12 августа, Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос. Тогда же не исключили возможность того, что следующий допрос бывшего президента пройдет с полиграфом. Причем сам Порошенко отметил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.

В пресс-службе Госбюро расследований уточнили, что суд принял решение о прохождении экс-лидера Украины полиграфа. Однако, добавили в пресс-службе, прохождение полиграфа возможно только при согласии самого Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко пригласили на два допроса в сентябре.