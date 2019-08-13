Партия Медведчука требует у Зеленского контроля над комитетами Рады

Член партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александр Пузанов заявил, что ее представители имеют право получить контроль над рядом ключевых комитетов Рады Украины и будут требовать этого у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает телеканал «112. Украина».

По его словам это нужно, чтобы можно было контролировать действия украинских властей.

Пузанов сообщает, что законодательство Украины предусматривает возможность предоставить оппозиции контрольные комитеты.

Он уточняет, что это касается комитета по вопросам свободы слова, бюджета или регламентного комитета.