Кандидаты в губернаторы Петербурга на первых дебатах обсудили бюджетную политику

Первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга во вторник посвятили формированию бюджета развития города, передает ТАСС.

В дискуссии, которая транслировалась на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», а также по «Радио России», приняли участие все четыре кандидата. Им предоставили равное количество времени для выступлений, очередность которых определил жребий. Первым высказался кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, затем кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, за ним врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а завершала цикл Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия».

Как отметил во время дебатов кандидат Амосов, в этот раз жителям Петербурга предоставили реальный выбор. «Перед вами четыре человека, представляющие разные политические силы: есть коммунист Бортко, есть демократ Амосов, социал-демократ Тихонова, есть представитель действующей власти. У вас есть реальный выбор - это настоящие выборы, такого у нас не было больше 15 лет», - сказал он, приглашая горожан на выборы 8 сентября.

Во время дебатов в числе главных мер по улучшению бюджетной политики в Петербурге кандидаты назвали развитие промышленности, усиление контроля над расходованием средств, борьбу с коррупцией.