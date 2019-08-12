Отмена избирательной кампании в Москве может произойти только в судебном порядке

В пресс-службе ЦИК рассказали, что может стать случаем отмены выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что отмена избирательной кампании может произойти только после решения об отмене выборов в Мосгордуму, которое может пройти только в судебном порядке.

Уточняется, что основаниями для такой отмены могут являться нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения.

заявляется, что на данный момент решение о назначении выборов не оспаривалось.

Ранее в ЦИК заявили, что выборы в Мосгордуму отменить нельзя.