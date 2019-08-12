Госдума обсудит иностранное вмешательство в дела России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 19 августа во внеочередном порядке совет ведомства обсудит вопросы, касающиеся иностранного вмешательства в дела России. Об этом передает ТАСС.

Такую информацию он предоставил после рабочей встречи с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По словам Володина, все политические фракции Госдумы хотят расследовать факты иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Также спикер ведомства сообщает, что Пискареву дали поручение изучить имеющиеся материалы, провести анализ ситуации и подать предложения совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства.

Ранее в Совете федерации России заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму.