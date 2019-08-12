Политолог: вмешательство западных стран во внутриполитические дела России нарастает

Политолог Алексей Мухин прокомментировал статью члена Совета Федерации Андрея Климова, в которой говорится о фактах вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в том числе касательно ряда последних акций в центре Москвы.

«Поведение западных политиков на примере Украины в 2013-2014 годах был очень симптоматичным, и оно, к сожалению, повторяется сейчас в отношении России.

Первое – это желание всячески поощрить протестные настроения и незаконные митинги, которые ведут к массовым беспорядкам. Второе – участие представителей иностранных государств в этих акциях, что недопустимо, на мой взгляд», — отметил Мухин.

Политолог отметил, что средство массовой информации «Голос Америки», финансируемое американским государством, принимает непосредственное участие в призывах к тому, чтобы выходить на несанкционированный митинг, нарушая российские законы. «Такого рода вещи обычно заканчиваются санкциями, и американцам надо об этом помнить», — подчеркнул Мухин.

По словам эксперта, вовлечение в протестные акции популярных личностей из шоу-бизнеса, из политики, из общественной жизни – это традиционный прием, который протестующие «слизали» у мэрии, утраивающей концерты в ходе массовых мероприятий, всячески привлекая публику.

«Но получается всегда глупо и тупо, потому что люди, которые мало что понимают в организации протестных мероприятий и вообще слабо разбираются в политической жизни страны, дают себя использовать. В том числе – использовать свое имя, некогда доброе, и дают использовать себя в грязных играх. Организаторы массовых акций протеста, о которых мы говорим, делают все, чтобы провоцировать правоохранителей на жесткие задержания. А это значит, что они являются правонарушителями и вовлекают в это правонарушение людей, которых мы знаем как чтецов, артистов и так далее», — заявил Мухин.

Также политолог прокомментировал задержание на несанкционированной акции гражданки США, которая оказалась юристом, оказывающим соответствующую юридическую помощь.

«Если удастся в результате расследования выяснить, что задержанная на акции юрист из США выполняла задание американского руководства, то соответствующая реакция санкционного воздействия должна быть применена в отношении тех, кто ее сюда послал. Если это частная инициатива – то есть законом установленный порядок действий в отношении нерезидентов, который должен быть применен в данной ситуации», — резюмировал эксперт.