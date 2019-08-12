Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала «Прямой». Об этом сообщает «112.ua».

Как отмечается, экс-лидер Украины не доверяет Государственному бюро расследований (ГБР), где он в понедельник, 12 августа, участвовал в допросе.

«Я не верю в объективность и непредвзятость следствия», — заявил Порошенко.

При этом он отметил, что на телеканале уже есть перечень готовых вопросов, он их получил и готов изучить.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами после допроса в Киеве.