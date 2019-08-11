Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, когда ездишь по городам Украины, то складывается впечатление, что страна живет в далеком советском прошлом.

«И 90% страны живет в построенном и за счет построенного в период, в котором теперь отрицается все великое и вызывающее гордость», — отметил Мураев.

Политик добавил, что в современный период многие стройки «проходили только на словах», поэтому пока нет возможности гордиться тем, что было построено в недавнее время.

Он также подчеркнул, что в скором времени профессия строителя на Украине станет самой востребованной, поскольку стране придется много строить и восстанавливать.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков признался, что тоскует по стройотрядам СССР.