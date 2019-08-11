Депутат Рады посоветовал Зеленскому соблюдать нейтралитет между Россией и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому соблюдать нейтралитет между Россией и США, передает РИА «Новости».

По его словам, нейтралитет необходим для улучшения экономический ситуации в стране.

«Поэтому ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России, ему нужно держать позицию «Я за Украину», — заявил Онищенко.

Ранее депутат Рады назвал Трампа начальником Зеленского.