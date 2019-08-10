Путин посмотрел спектакль об истории Севастополя в Крыму

Российский лидер Владимир Путин, находясь в Крыму, посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, вместе с главой государства спектакль посмотрели вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор музея Елена Морозова.

Уточняется, что спектакль был создан по мотивам пьесы митрополита Тихона.

Спектакль рассказывает о двух подростках и хранителе музея, которые благодаря грифону путешествуют по наиболее важным моментам истории города.

Подготовка к премьере заняла более года.

Ранее сообщалось, что Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму.