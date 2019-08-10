Путин посмотрел спектакль об истории Севастополя в Крыму

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин, находясь в Крыму, посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, вместе с главой государства спектакль посмотрели вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор музея Елена Морозова.

Уточняется, что спектакль был создан по мотивам пьесы митрополита Тихона.

Спектакль рассказывает о двух подростках и хранителе музея, которые благодаря грифону путешествуют по наиболее важным моментам истории города.

Подготовка к премьере заняла более года.

Ранее сообщалось, что Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму.