Путин посмотрел спектакль об истории Севастополя в Крыму
Российский лидер Владимир Путин, находясь в Крыму, посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, вместе с главой государства спектакль посмотрели вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор музея Елена Морозова.
Уточняется, что спектакль был создан по мотивам пьесы митрополита Тихона.
Спектакль рассказывает о двух подростках и хранителе музея, которые благодаря грифону путешествуют по наиболее важным моментам истории города.
Подготовка к премьере заняла более года.
Ранее сообщалось, что Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму.