В Британии появились банкноты с изображением Джонсона

В лондонском Британском музее можно увидеть банкноты с изображение премьера страны Бориса Джонсона, которые были созданы противниками Brexit. Об этом пишет The Financial Times.

Как отмечается, кроме Джонсона, на них изображен лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг. Банкнота с Джонсоном имеет номинал £350 млн. В такую сумму сторонники выхода Соединенного Королевства из состава ЕС оценивают выгоду, которая страна получит за неделю.

Уточняется, что на купюре можно увидеть надписи «Я обещаю не заплатить Национальной системе здравоохранения сумму в £350 млн» и «Обещания, обещания, обещания».

Ранее Нацбанк Украины вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне изображен портрет ученого-естествоиспытателя Владимира Вернадского, на заднике — изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.