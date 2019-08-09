Трамп ушел в отпуск

Президент США Дональд Трамп 9 августа ушел в отпуск. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что американский лидер запланировал провести отпуск в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси.

Как уточняется, Трамп отправится на каникулы на 10 дней.

При этом отмечается, что лидер США во время своего отдыха посетит несколько официальных мероприятий, а также совершит ряд поездок.

Стало известно, что еще Трамп в ходе отпуска выступит перед своими сторонниками.

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