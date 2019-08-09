Трамп сделал заявление по поводу приезда Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Белый дом. Об этом передает ТАСС.

Американский лидер отмечает, что Зеленский получит приглашение.

Трамп сообщает, что с нетерпением будет ждать встречи с украинским лидером.

«Думаю, он приедет», — сказал Трамп в ходе своей беседы с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор сообщил, что прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке.