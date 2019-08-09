ЕС разрабатывает правила по выявлению паспортов России у жителей Донбасса

Европейский союз готовит единый документ по выявлению и признанию недействительными российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя Евросоюза.

Отмечается, что руководство будет адресован государствам-членам ЕС и их дипломатическим представительствам.

В настоящий момент по данному направлению проводятся работы Еврокомиссии совместно с Европейской службой иностранных дел, при участии миссий ЕС в России и на Украине.

Документ будет непосредственно ориентирован на выдачи виз жителям Донбасса с российскими паспортами, вне зависимости от того, поданы заявки на Украине или в России.

Отмечается, что о непризнании паспортов уже заявили Литва и Эстония.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы заявил, что хочет добиваться непризнания российских паспортов для жителей ДНР.