Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика Сергей Слесарев.

По словам Слесарева, Атамбаев отказывается разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя. Бывший киргизский лидер объяснил, что не желает общаться с представителями следствия из-за их незаконных действий.

Он настаивает на нарушении своих прав, норм Конституции и Уголовно-Процессуального кодекса.

Ранее сообщалось, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещен в СИЗО до 26 августа по решению суда.