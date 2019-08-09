Лидер оппозиции вернулся в Киргизию

Лидер оппозиционной партии Киргиизии Омурбек Бабанов вернулся в страну, передает РИА «Новости».

В 14.40 (11.40 мск) рейс, на котором летел оппозиционер, приземлился в аэропорту «Манас» в Бишкеке.

Как передает «Sputnik Киргизия», у аэропорта собрались несколько сотен человек.

Когда Бабанов вышел из аэропорта, толпа встретила его радостными криками.

На президентских выборах 2017 года Омурбек Бабанов занял второе место, после чего покинул страну и объявил об уходе из политики. В апреле Бабанов хотел вернуться в Киргизию, но Государственный комитет национальной безопасности напомнил ему об уголовных делах.