В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.

По словам дипломата, некоторые европейские лидеры не видят, что их действия по отношению к Москве выглядят как попытка разморозить отношения. Такую политику Пшидач считает не дальновидной.

Замминистра МИД уверен, что потепление отношений ряда государств ЕС с Москвой могут привести в дальнейшем к тому, что Кремлю многое может сойти с рук, в том числе, воссоединение с Крымом. Пшидач посоветовал принять меры против России и ее «агрессивной политики» в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что спикер польского сейма Марек Кухчиньский объявил об отставке.