Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в коррупции

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Адвокат бывшего главы Киргизии Сергей Слесарев проинформировал об обвинении, которое было предъявлено Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, экс-президенту страны было предъявлено обвинение в коррупции.

Ранее сообщалось, что Атамбаев арестован.

Атамбаев был задержан 8 августа в Киргизии. Согласно информации источника, он решил сдаться «после долгих переговоров». Кроме того, с ним забрали его советников. Накануне сотрудники киргизского спецназа производили операцию по задержанию Атамбаева, однако тогда задержать удалось.