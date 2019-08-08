Главе Пентагона подарили лошадь в Монголии

Главе Пентагона США Марку Эсперу подарили скакуна во время его визита в Монголию. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Эспер решил назвать коня Маршаллом в честь генерала США Джорджа Маршалла.

Уточняется, что для Монголии такой подарок является традиционным. Ранее лошадей получали экс-министры обороны США Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел, бывший вице-президент Джозеф Байден, а также младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон.

В ходе визита Эспера стороны договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Марк Эспер стал новым главой Пентагона.