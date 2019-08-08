Президент Киргизии начал внеочередное заседание парламента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит внеочередное заседание парламента, созванное из-за обострения ситуации в стране в связи с недавним неудачным штурмом сотрудников спецназа экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщает ТАСС.

Жээнбеков поднялся на трибуну и заявил, что все происходящее в стране воспринимает с болью в душе.

«Это очень больно, столько людей пострадали», — сказал киргизский лидер.

Ранее сообщалось, что глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии рассказал о своей готовности уйти в отставку.